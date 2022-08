Mourinho: "La Salernitana ha qualità, ma non abbiamo rischiato niente" Le parole dell'allenatore della Roma nel post gara dell'Arechi

"E' una Salernitana diversa dall'anno scorso, che ha molto più talento. Questa squadra fra 2-3-4 settimane farà ancora meglio". In conferenza stampa José Mourinho analizza la vittoria portata a casa dalla sua Roma contro i granata.

Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Cristante, poi girandola di cambi con tutti gli attaccanti sostituiti: "Dybala, Zaniolo e Abraham erano tutti stanchi. Chi è entrato dopo lo ha fatto per gestire", ha detto l'allenatore capitolino.

Parole di elogio per la coppia d'attacco tutta fantasia Dybala-Zaniolo. Nel secondo tempo la Roma ha abbassato il baricentro: "E' vero - ha detto Mourinho -, complice anche un po' di stanchezza. Ma non ci sono state difficoltà né parate di Rui Patricio. Abbiamo gestito: la nostra è stata una partita di controllo, non di sofferenza".