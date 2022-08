Salernitana, prorogata la campagna abbonamenti: da domani parte la seconda fase La società ha comunicato prezzi e modalità d'acquisto dei voucher

Dopo aver venduto 7870 abbonamenti nella prima fase, la Salernitana ha deciso di prorogare i termini per sottoscrivere il voucher. Dalle 12 di domani, martedì 16 agosto, prenderà il via la seconda fase della campagna abbonamenti che terminerà venerdì 26 agosto. Sarà, quindi, possibile continuare ad acquistare l’abbonamento sia in modalità digitale che in modalità cartacea.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 1170 (intero) - € 630 (over 65, under 14, donne)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 810 (intero) - € 450 (over 65, under 14, donne)

Tribuna Azzurra € 630 (intero) - € 360 (over 65, under 14, donne)

Distinti € 540 (intero) - € 322 (over 65, under 14, donne)

Curva Sud € 322

Tariffa Family

La tariffa è riservata ad un nucleo familiare di almeno 3 persone (1 genitore + 2 figli oppure 2 genitori + 1 figlio) sarà così possibile per ciascun nucleo familiare sottoscrivere l’abbonamento per un genitore a prezzo intero (ridotto se donna) e per i figli a prezzo family in vendita dal 16 agosto 2022 al 19 agosto 2022.

Per sottoscrivere gli abbonamenti family è necessario inviare documenti d’identità e stato di famiglia a family@ussalernitana1919.it in seguito alla verifica della documentazione sarà inviata conferma di adesione all’abbonamento family con tutte le informazioni per procedere al pagamento e al ritiro degli abbonamenti.

Prezzo Genitori

Distinti: € 540 (intero) - € 322 (ridotto)

Curva Sud € 322

Prezzo Figli

Distinti: € 289 (primo figlio) - € 257 (secondo figlio) - € 216 (terzo e più figli)

Curva Sud: € 289 (primo figlio) - € 257 (secondo figlio) - € 216 (terzo e più figli)

Abbonamenti Diversamente Abili

Gli abbonamenti, in vendita al prezzo di 90€ (incluso diritti di prevendita) per il disabile e 360€ (incluso diritti di prevendita) per l’accompagnatore, saranno disponibili nel settore Tribuna Verde per i carrozzati mentre per i deambulanti gli abbonamenti saranno disponibili nel settore Tribuna Verde e nel settore Distinti.

Al fine di ricevere l’abbonamento è necessario inviare copia del documento in corso di validità sia del disabile che dell’accompagnatore, il modulo abbonamenti da compilare e il certificato attestante l’invalidità al 100%.

Le richieste e le relative documentazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail abbdiversamenteabili@ussalernitana1919.it entro e non oltre il 19/08/2022.

In seguito alla verifica della documentazione sarà inviata conferma di adesione all’abbonamento disabili con tutte le informazioni per procedere al pagamento e al ritiro degli abbonamenti.