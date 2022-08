Salernitana, sabato ad Udine Nicola avrà un Maggiore in più Il calciatore è pronto a prendere in mano il centrocampo granata

Nonostante il ko subito contro la Roma, in casa Salernitana sono diversi i segnali incoraggianti raccolti da Davide Nicola. Il tecnico nel post-gara dell'Arechi ha spiegato che il percorso di crescita è ancora lungo ma che le prime risposte ricevute lasciano ben sperare. Questa mattina i granata si sono ritrovati subito sul prato del Mary Rosy: i calciatori hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tecniche. L’allenamento è terminato con una partita finale. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 18:30. Sabato, infatti, la Salernitana tornerà in campo ad Udine per la prima trasferta della nuova stagione. Nicola potrà sicuramente contare su Giulio Maggiore: il centrocampista, dopo aver firmato un contratto quadriennale, ieri sera ha seguito la partita contro la Roma dalla Tribuna autorità dell'Arechi. Spetterà a lui, dunque, dettare i tempi in mezzo al campo contro i friulani. A fargli spazio potrebbe essere Kastanos, con Lassana Coulibaly che ritornerebbe nel ruolo di mezzala. Per il resto confermati Vilhena sul centrosinistra, Mazzocchi a sinistra e Candreva a destra.