Iervolino smentisce: «Non mi candido, voglio essere il patron più benvoluto» Il presidente della Salernitana chiude la porta ad una sua discesa in campo in politica

L'indiscrezione di una possibile candidatura di Danilo Iervolino alle prossime Politiche in quota Forza Italia aveva fatto rapidamente il giro d'Italia. Una notizia che aveva suscitato interesse sia negli ambiente della politica nazionale che in quelli del calcio, mondo di cui il fondatore dell'UniPegaso è entrato a far parte da pochi mesi dopo aver rilevato la Salernitana.

La suggestione, però, è durata il tempo di una notte: l'imprenditore di Palma Campania ha smentito tutto attraverso i suoi canali social. «Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato», ha rimarcato Danilo Iervolino che ha colto l'occasione per lanciare un (nuovo) messaggio a tutti i tifosi della Salernitana che domenica sera all'Arechi gli avevano tributato la prima standing ovation stagionale. «Io mi candido solo ad essere il più benvoluto presidente della U.S.Salernitana 1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione. Macte Animo», ha concluso il presidente del cavalluccio marino, chiudendo la porta ad una possibile partecipazione alle prossime Politiche.