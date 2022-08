UFFICIALE. Salernitana, quadriennale per Maggiore: "All'Arechi atmosfera super" Il centrocampista indosserà la maglia 25: "Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno dimostrato"

Era arrivato a Salerno domenica, ma non in tempo per scendere in campo nel match d'esordio contro la Roma. Da oggi, dopo le visite mediche, Giulio Maggiore è un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista classe '98 è stato prelevato a titolo definitivo dallo Spezia e si è legato al club granata fino al 2026. Indosserà la maglia numero 25.

“Sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare - ha detto Maggiore nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club -. Domenica era allo stadio e ho respirato un’atmosfera incredibile, sono molto carico e voglio cercare di fare il massimo in campo per aiutare la squadra. Lotteremo tutti insieme per raggiungere l’obiettivo salvezza. Mi piace fare la mezzala, ma non ho preferenze e mi metterò a disposizione del mister. Arrivare alla sosta con un buon percorso sarebbe importante, ma lavoriamo e ragioniamo di partita in partita. Giocare all’Arechi è incredibile, ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno dimostrato e cercherò di ripagarli sul campo”.