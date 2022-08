Salernitana, possibile doppio colpo in attacco. E Mazzocchi rinnova De Sanctis continua a spingere sul mercato: trovato l'accordo con il terzino napoletano

La partita d'esordio contro la Roma ha consegnato indicazioni interessanti a Davide Nicola che, adesso, intende migliorare ciò che non ha funzionato nella manovra della sua Salernitana. Tra le cose da rivedere c'è sicuramente l'intesa del reparto offensivo, apparso troppo leggero e privo di una prima punta in grado di mettere ansia alla retroguardia avversaria. Una carenza di cui il ds Morgan De Sanctis è ben consapevole e che dovrà essere colmata entro la fine del calciomercato. In cima alla lista del dirigente granata c'è, da tempo, Boulaye Dia, attaccante che è in uscita dal Villareal. La Salernitana lo ha sondato da tempo ma dopo un iniziale rifiuto la trattativa è tornata ad essere calda. L'operazione potrebbe essere chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Dia, al momento, è in vantaggio su Habib Diallo dello Strasburgo. Più defilato c'è Kristofz Piatek, sogno del presidente Danilo Iervolino che pure resta tra i papabili. La Salernitana, inoltre, ha intavolato una trattativa per Artem Dovbyk, punta centrale del Dinipro e della Nazionale ucraina. Classe '97, è dotato di un fisico importante ed ha un discreto fiuto del gol. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. A Dovbyk si era interessato anche il Torino ma, al momento, la Salernitana sembra essere più avanti rispetto ai piemontesi. È chiaro che, se i rinforzi dovessero essere due, la Salernitana dovrebbe prima effettuare un'operazione in uscita nel reparto offensivo, magari cedendo Kristoffersen.

Nei prossimi giorni, inoltre, il club granata depositerà l'accordo per il rinnovo con Pasquale Mazzocchi: la proprietà ha raggiunto l'intesa con il terzino destro che firmerà un nuovo contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 2026.