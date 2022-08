Salernitana, De Sanctis chiude anche la punta: in arrivo Boulaye Dia! L'operazione è in chiusura

Il ds Morgan De Sanctis non si ferma più. Dopo aver chiuso dodici operazioni in entrata, il direttore sportivo della Salernitana ha virtualmente chiuso anche il colpo per l'attacco. In questi minuti è stato raggiunto l'accordo per Boulaye Dia, attaccante senegalese con cittadinanza francese che si appresta a salutare il Villareal. Dopo essere stata vicinissima a chiudere l'affare quasi un mese fa, la Salernitana è riuscita a convincere il calciatore che arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club spagnolo ha dato l'ok al trasferimento della punta che nella scorsa Liga ha segnato 5 gol e servito 5 assist. Dia è andato anche in rete nella semifinale di Champions League contro il Liverpool. Adesso, salvo sorprese, si prepara ad infiammare l'Arechi. Da capire se Dia sarà l'unico rinforzo per il reparto avanzato. La Salernitana, infatti, vuole avere a disposizione sei calciatori offensivi e, in caso di un'operazione in uscita (si valuta il futuro di Kristoffersen), potrebbe chiudere un'altra trattativa in entrata.