Salernitana, tutto fatto per Dia: l'attaccante nel pomeriggio sarà a Salerno De Sanctis non molla la pista Dovbyk; Verdi resta ipotesi last-minute

È Boulaye Dia il colpo messo a segno dalla Salernitana per rinforzare il suo attacco. Il 25enne arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Villareal. Con il club spagnolo ha maturato esperienza anche in Champions League, segnando nella semifinale contro il Liverpool. La Salernitana è convinta che sia lui l'elemento in grado di cambiare il reparto avanzato del cavalluccio marino. Nato in Senegal ma con passaporto francese, Dia è atteso nel pomeriggio a Salerno. Il calciatore sarà a disposizione già per la trasefrta di sabato ad Udine e non è da escludere che possa avere anche una chance dal 1'. La Salernitana lo aveva corteggiato a lungo già a luglio ed era stata vicinissima a chiudere l'operazione. Ma i tentennamenti della punta hanno reso più lunga la trattativa che si è sbloccata definitivamente nella serata di ieri. Dia, tuttavia, potrebbe non essere l'unico rinforzo per l'attacco della Salernitana. De Sanctis vuole mettere a disposizione di Nicola sei calciatori offensivi. In queste ore il club sta valutando la possibilità di cedere Kristoffersen e d'ingaggiare un altro calciatore in avanti. In nottata è stata formulata al Dinipro un'offerta per Artem Dovbyk, attaccante della Nazionale ucraina. La tratattiva è particolarmente calda e si attendono sviluppi a breve. Per il momento, invece, resta soltanto un'ipotesi quella di un possibile ritorno a Salerno di Simone Verdi che ieri - come documentato dal calciatore attraverso i social - ha avuto una conversazione telefonica con Federico Bonazzoli. La situazione resta in stand-by e potrebbe eventualmente sbloccarsi soltanto negli ultimi giorni di calciomercato.