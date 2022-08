FOTO e VIDEO. Salernitana, ecco il tuo bomber: Dia è arrivato a Salerno! Tutto confermato per il calciatore franco-senegalese: prestito con diritto di riscatto dal Villareal

Boulaye Dia è arrivato a Salerno! L'attaccante, che si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana, è arrivato in città intorno alle 16.30. Partito dalla Francia, il senegalese è atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino alle 15. Ad accoglierlo c'era il taxi della società granata che lo ha condotto a Salerno. Domani la punta effettuerà le visite mediche e, poi, firmerà con la Salernitana. La formula del trasferimento trovata con il Villareal prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nazionale del Senegal, Dia vanta diverse presenze nelle coppe europee: con gli spagnoli è andato in gol anche nella semifinale di Champions League contro il Liverpool. Adesso il 25enne spera di consacrarsi nel calcio italiano e di riuscire a trascinare a suon di gol la Salernitana. Domani l'attaccante effettuerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra: non è da escludere che sabato ad Udine possa esserci già l'esordio per il neo calciatore del cavalluccio marino.