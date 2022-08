Udinese-Salernitana, Nicola ne convoca 25: ai box Ribery Subito in lista Dia e Maggiore che potrebbero fare anche il loro esordio in granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Udinese e Salernitana. Non c'è Ribery che non è partito con il gruppo a causa di problemi al ginocchio. Ai box anche Jaroszynski, Lovato e Bohinen. Oltre agli infortunati, poi, non sono partiti per il Friuli Fiorillo, Mantovani, Sy, Cavion e Vergani, esclusi per scelta tecnica.

PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Sambia, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kechrida, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia.