Udinese-Salernitana, dubbio in mediana per Nicola: le probabili formazioni A spingere i granata ci saranno 1000 tifosi che sperano nel primo blitz stagionale

Dopo il ko contro la Roma, la Salernitana va a caccia del primo acuto esterno in casa dell'Udinese. Alle 18.30 i granata saranno di scena alla Dacia Arena. Nicola riconfermerà il 3-5-2 impiegato nella prima uscita, lanciando Maggiore dal primo minuto. In avanti ballottaggio tra l'ultimo arrivato Dia e Botheim. In forte dubbio c'è anche Lassana Coulibaly che è alle prese con noie muscolari: se il maliano dovesse alzare bandiera bianca, Nicola potrebbe impiegare Radovanovic nel ruolo di play e Maggiore da mezzala sinistra con Vilhena a destra. Davanti potrebbe spuntarla subito Dia che ha voglia di mettersi in mostra nel calcio italiano. Per il resto confermata la formazione schierata contro la Roma: davanti a Sepe ci sarà il trio formato da Fazio, Gyomber e Bronn, mentre Candreva e Mazzocchi saranno i due esterni di centrocampo. A spingere la Salernitana in Friuli ci saranno almeno 1000 tifosi granata che sperano di ripetere il blitz dello scorso anno.

UDINESE-SALERNITANA

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. A disp.: Padelli, Piana, Benkovic, Nuytinck, Masina, Guessand, Abankwah, Lovric, Arslan, Ebosse, Samardzic, Palumbo, Pafundi, Nestorovski, Beto. All.: Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. A disp.: Micai, Sorrentino, Motoc, Bradaric, Veseli, Sambia, Iervolino, Capezzi, Valencia, Kechrida, Coulibaly, Boultam, Kristoffersen, Botheim. All.: Nicola

ARBITRO: Aureliano di Bologna - assistenti: Bindoni e Imperiale. IV uomo: Perenzoni. Var: Nasca - Avar: Paganesi