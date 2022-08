Salernitana, martedì la ripresa al Mary Rosy: Coulibaly torna in gruppo Da verificare le condizioni di Ribery

Dopo il pari conquistato contro l'Udinese, Davide Nicola ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori. Gli allenamenti della Salernitana, infatti, riprenderanno martedì alle ore 10 presso il centro sportivo “Mary Rosy”. Alla ripresa il tecnico dovrà verificare le condizioni dei calciatori che avevano saltato la trasferta in Friuli. Lassana Coulibaly, come spiegato da Nicola in conferenza stampa, sarà regolarmente in campo. Stesso discorso dovrebbe riguardare Pirola e Kastanos che non erano stati convocati a causa dei sintomi influenzali accusati nei giorni che avevano preceduto la sfida di Udine. Da verificare, invece, Ribery che è alle prese con delle noie al ginocchio che lo avevano costretto ad alzare bandiera bianca. Servirà ancora qualche settimana, invece, per recuperare Lovato e Botheim che stanno proseguendo il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni.