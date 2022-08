Salernitana, per la punta non c'è fretta. De Sanctis: tutto su Daniliuc La società attenderà il valzer delle punte che partirà negli ultimi giorni di mercato

La Salernitana potrebbe attendere gli ultimi giorni di calciomercato per sferrare l'assalto alla punta. Il club granata, infatti, intende valutare con calma i profili disponibili per assicurarsi quello più idoneo al gioco di Davide Nicola. Molto dipenderà anche dagli intrecci di mercato che potrebbero cambiare alcune situazioni e, magari, agevolarne altre. Il Torino, ad esempio, è interessato all'ucraino Artem Dovbyk ma, nel frattempo, ha sondato il terreno anche per Kristofz Piatek. Due obiettivi trattati anche dalla Salernitana che nelle scorse settimane ha tentato l'affondo pure per Jorgen Strand Larsen e Vangelis Pavlidis. Il club granata, dunque, non ha fretta e, per il momento, ha deciso di prender tempo.

Il ds Morgan De Sanctis, intanto, lavora con insistenza alla trattativa per Flavius Daniliuc, difensore austriaco del Nizza che piace anche a Bologna ed Atalanta. La Salernitana si è mossa in anticipo e spera di riuscire a chiudere la trattativa già nei prossimi giorni. Di pari passo, poi, il club granata dovrà lavorare alle uscite: sono almeno dieci, infatti, i calciatori che non rientrano nei piani della Salernitana e che dovranno essere collocati altrove.