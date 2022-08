Salernitana-Sampdoria, la prevendita viaggia spedita: Arechi obiettivo 20mila Non decolla invece la seconda fase della campagna abbonamenti

Prosegue a buon ritmo la prevendita dei tagliandi in vista di Salernitana-Sampdoria in programma domenica alle 18.30. Nei primi giorni sono stati venduti 4175 tagliandi che si aggiungono ai 7998 abbonamenti. A cinque giorni dal match, dunque, sono già oltre 12mila le presenze certe sugli spalti dell'Arechi. Un dato che è destinato a crescere nei prossimi giorni, con l'obiettivo 20mila spettatori che dovrebbe essere facilmente raggiungibile. Venerdì, tra l'altro, scadrà il termine per sottoscrivere i voucher: la seconda fase della campagna abbonamenti, riaperta dopo il match d'esordio contro la Roma, non ha fatto registrare particolari sussulti e si chiuderà con un centinaio di abbonamenti venduti. L'Arechi, in ogni caso, per la seconda casalinga stagionale farà la sua parte.