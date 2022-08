Salernitana, ripresa al Mary Rosy: nuovi problemi per Radovanovic Torna in gruppo Coulibaly, Ribery lavora a parte

Dopo due giorni di riposo, sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo "Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico prima di concludere la seduta con esercitazioni per il possesso palla e una partita finale.

Bohinen, Lovato e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. Si è fermato nuovamente, invece, Radovanovic che si è sottoposto a fisioterapia a causa di un sovraccarico muscolare. Il calciatore ad Udine era tornato titolare dopo i problemi accusati in ritiro. Da capire se riuscirà a recuperare per domenica. Sono tornati in gruppo, invece, Lassana Coulibaly, Pirola e Kastanos: il primo era alle prese con un fastidio muscolare che lo aveva costretto a guardare i compagni dalla Tribuna ad Udine; gli altri due hanno saltato la trasferta per via dell'influenza.

La preparazione della Salernitana riprenderà domani alle ore 10:00.