Salernitana, Cristina Lambiase Savage sarà l'addetto all'arbitro Nuovo ingresso in società, prende il posto di Pietro Contente

Nuovo ingresso nell'organigramma societario della Salernitana. Il club granata ha, infatti, reso noto di aver affidato l’incarico di dirigente addetto all’arbitro a Cristina Lambiase Savage. Il nuovo dirigente del cavalluccio marino in passato è stato arbitro fino alla Can di serie D. «La società esprime il proprio entusiasmo per avere aggiunto una nuova figura femminile nel proprio organigramma e le augura un buon lavoro», si legge sul sito ufficiale della Salernitana che, al tempo stesso, ha ringraziato «Pietro Contente per il lavoro svolto in questi anni», augurandogli «le migliori fortune professionali».