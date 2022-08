Salernitana, De Sanctis cerca un under per la mediana Sondaggio per Da Riva dell'Atalanta ma prima bisogna sfoltire la rosa

Dopo l'accelerata subita nella scorsa settimana, il mercato della Salernitana si muove su di un doppio binario. In queste ore il ds Morgan De Sanctis sta provando soprattutto a sfoltire la rosa: l'attaccante Filippo D'Andrea è vicino al trasferimento al Cerignola; l'Ascoli spinge per Simy ma attende una risposta a stretto giro da parte dell'attaccante nigeriano; la Ternana ha sondato il terreno per Valerio Mantovani. Nel complesso la Salernitana dovrà riuscire a chiudere almeno dieci operazioni in uscita per consentire a Davide Nicola di lavorare con un gruppo delineato.

Sul fronte entrate, invece, De Sanctis continua a spingere per il difensore austriaco Flavius Daniliuc che è pronto a sposare la causa granata. Il calciatore piace molto anche ad Atalanta e Bologna ma la proposta della Salernitana sembra essere migliore.

Per la mediana, invece, si cerca un profilo under che possa rappresentare l'alternativa ad Emil Bohinen. La società granata aveva pensato a Jacopo Da Riva dell'Atalanta ma, per il momento, l'operazione è in stand-by. Molto, infatti, dipenderà dalle operazioni in uscita e, in particolare, dalla cessione di Leonardo Capezzi.