Salernitana, non solo Dovbyk e Piatek: De Sanctis studia il colpo a sorpresa Il "pistolero" torna in pole ma il ds lavora anche ad altre piste

Il valzer delle punte non è ancora iniziato ma la Salernitana vuole arrivare preparata al rush finale di mercato. Il ds Morgan De Sanctis, seppur sottotraccia, sta preparando l'assalto per regalare un attaccante di peso a Davide Nicola. In queste ore il nome del “pistolero” Kristofz Piatek sembra aver preso nuovamente consistenza. L'Herta Berlino è intenzionata a cedere il polacco che non è stato nemmeno convocato nelle prime tre uscite di campionato. I tedeschi comparteciperebbero anche al pagamento dell'ingaggio ma bisognerà trovare la formula giusta per far decollare l'operazione. Leggermente più distaccato, ma sempre nei pensieri della Salernitana, c'è anche l'ucraino Artem Dovbyk. Il Dinipro non ha fretta di lasciarlo partire e proverà a monetizzare il massimo dall'eventuale partenza della punta. La richiesta è 12 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del calciatore. La Salernitana aveva offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tra le parti, dunque, c'è una distanza considerevole che tiene bloccata la trattativa. Ma De Sanctis sta lavorando anche ad altre piste che potrebbero rappresentare il colpo a sorpresa dell'ultima settimana di mercato.