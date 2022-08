Salernitana, niente Ascoli per Simy: ora ci pensa il Benevento Chiacchierata tra granata e sanniti per la punta che è in uscita

Per adesso si è trattata soltanto di una chiacchierata tra Salernitana e Benevento. Un'idea che, magari, potrebbe diventare qualcosa di più concreto nelle prossime ore. La società del presidente Oreste Vigorito ha sondato il terreno per Simy, attaccante che non rientra nei piani del club granata e che sta vivendo da separato in casa questa prima parte di stagione. La punta è fuori lista e nei giorni scorsi era finito nei radar dell'Ascoli che, dopo i tentennamenti del nigeriano, ha deciso di virare su altri obiettivi. Adesso a prendere informazioni è stato il Benevento che va a caccia di una prima punta da mettere a disposizione di Fabio Caserta come alternativa a Francesco Forte ed Antonino La Gumina.

La Salernitana spera che la trattativa con i sanniti possa andare in porto, anche perché il cavalluccio marino ha necessità di sfoltire la rosa per allegerire il monte ingaggi. Simy, acquistato lo scorso anno a titolo definitivo dal Crotone per 6,5 milioni di euro, non è riuscito a lasciare il segno con la maglia granata. Nemmeno nei sei mesi trascorsi in prestito a Parma il 30enne è riuscito ad invertire la rotta. Nicola lo aveva comunque convocato per il ritiro austriaco, nella speranza di recuperarlo. Ma le indicazioni raccolte nel pre-campionato non sono state confortanti ed il calciatore è finito fuori dai piani dell'allenatore.