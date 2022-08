Salernitana: Daniliuc atteso in città, De Sanctis lavora al colpo Batshuayi Entro la fine del mercato arriverà anche un centrocampista under

Potrebbe arrivare già nelle prossime ore a Salerno il quattordicesimo colpo messo a segno dal ds Morgan De Sanctis. I granata hanno bruciato la concorrenza e si apprestano ad abbracciare Flavius Daniliuc, difensore austriaco di proprietà del Nizza. Il calciatore ieri sera era in panchina nel match di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv. Un segnale chiaro di come la sua esperienza con il club francese sia, ormai, ai titoli di coda. Nazionale Under 21, Daniliuc rappresenterà un innesto di spessore per la retroguardia di Davide Nicola.

Completato il pacchetto arretrato, la Salernitana va a caccia di un attaccante e di un centrocampista under. Con il Chelsea si tratta per Michy Batshuayi: l'attaccante belga di origini congolesi, dopo le iniziali perplessità, sta prendendo in seria considerazione la proposta della Salernitana. Il colpo, in ogni caso, sarà messo a segno soltanto negli ultimi giorni di calciomercato quando partirà il valzer delle punte. De Sanctis, inoltre, va a caccia di un centrocampista under che possa rappresentare un'alternativa a Bohinen: Jacopo Da Riva dell'Atalanta è uno dei profili sondati dal dirigente granata che conta di chiudere l'operazione negli ultimi giorni di mercato.