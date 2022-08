Salernitana, non solo Simy: con il Benevento si discute anche di Veseli Il difensore non rientra nei piani di Nicola ed è sul mercato

In attesa di abbracciare Flavius Daniliuc e di sferrare gli ultimi colpi in entrata, la Salernitana sta lavorando anche alle operazioni in uscita. L'obiettivo del club granata è di liberarsi soprattutto dei contratti più pesanti entro la fine del calciomercato. Dopo il passaggio di Filippo D'Andrea al Cerignola e quello imminente di Michele Cavion al Vicenza, il ds Morgan De Sanctis potrebbe chiudere con il Benevento una doppia operazione. I contatti avviati con Pasquale Foggia per discutere del possibile approdo di Simy in giallorosso, sono stati l'occasione anche per parlare di Frederic Veseli. Il 29enne ha un altro anno di contratto con la Salernitana ma non rientra nei piani di Davide Nicola. Granata e giallorossi stanno valutando la formula del possibile trasferimento e potrebbero chiudere l'operazione entro la fine del calciomercato. Nazionale albanese, Veseli può giocare sia nella difesa a tre che da esterno. Dopo aver maturato esperienza nei campionati esteri, ha collezionato oltre 130 presenze con le maglie di Empoli e Salernitana tra serie A e serie B. Adesso il suo futuro potrebbe essere ancora in Campania.