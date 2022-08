Salernitana, quattro assenti per la sfida contro la Sampdoria Vilhena sarà il regista, Fazio è pronto a stringere i denti

Sono ripresi questa mattina presso il centro sporitvo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica e un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con un lavoro sulle palle inattive.

Bohinen, Lovato e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Radovanovic. Le assenze del norvegese e del serbo costringeranno Nicola ad adattare Vilhena nel ruolo di playmaker con Maggiore e Coulibaly mezzali e Candreva e Mazzocchi sulle corsie esterne. Davanti esordio dal 1' per Dia che affiancherà Bonazzoli nel tandem offensivo. In difesa, nonostante qualche acciacco, Fazio stringerà i denti e formerà il terzetto con Bronn e Gyomber.

La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica (fischio d'inizio ore 18.30) con la Sampdoria è fissata per domani alle 10 presso il centro sportivo Mary Rosy dove alle 12 Davide Nicola presenterà in conferenza stampa il match dell'Arechi.