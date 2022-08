Salernitana-Sampdoria, ecco il dato della prevendita: in 500 dalla Liguria Chiusa la campagna abbonamenti che era stata prorogata dalla società

Saranno almeno 20mila i tifosi che domani gremiranno gli spalti dell'Arechi per Salernitana-Sampdoria. La prevendita continua a ritmo sostenuto: fin qui sono stati venduti 9726 biglietti, 496 dei quali per la Curva Nord, settore destinato ai sostenitori ospiti. Si è chiusa con 8118 abbonamenti venduti, invece, la campagna abbonamenti che, dopo il match contro la Roma, era stata riaperta per una seconda fase che ha permesso ad altri 248 tifosi di sottoscrivere il voucher. Nel complesso, dunque, sono già 17.844 le presenze certe nell'impianto di via Allende. Tra oggi e domani il dato crescerà ulteriormente con l'obiettivo delle 20mila presenze che sembra essere un traguardo facilmente raggiungibile.