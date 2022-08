Salernitana-Sampdoria, quattro assenze per i granata: i convocati Si rivedono Fiorillo, Jaroszynski, Pirola e Kastanos

Sono 24 i calciatori convocati da Davide Nicola per Salernitana-Sampdoria in programma domani alle 18.30 allo stadio Arechi. Non è in lista Ribery, ancora alle prese con problemi al ginocchio. Ai box anche Bohinen, Lovato e Radovanovic che ne avranno ancora per qualche settimana. Tornano tra i convocati Fiorillo, Jaroszynski, Pirola e Kastanos.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Sampdoria.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Jaroszynski, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia.