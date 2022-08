UFFICIALE. Salernitana, Cavion passa al Vicenza a titolo definitivo Il mercato dei granata si muove anche in uscita

Dopo un tira e molla durato diverse settimane, la Salernitana è riuscita a definire un'altra operazione in uscita. Michele Cavion passa a titolo definitivo al Vicenza, club nel quale ha militato già lo scorso anno. L'ufficialità dell'operazione è stata comunicata dalle due società. "L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘94 Michele Cavion". Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025 con i biancorossi che prevede anche un opzione di rinnovo.

Il mercato della Salernitana, dunque, si muove anche in uscita: il club ha, infatti, necessità di sfoltire la rosa e di liberarsi dei contratti più pesanti. In queste ore De Sanctis sta dialogando con il Benevento per provare a definire le cessioni di Simy e Veseli che non rientrano nei piani del cavalluccio marino. In uscita ci sono anche Galeotafiore, Kechrida, Mantovani, Sy, Kristoffersen, Vergani, Boultam e, probabilmente, Capezzi.