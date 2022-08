Salernitana-Sampdoria, gli ex Candreva e Bonazzoli all'assalto dei blucerchiati Granata in campo all'Arechi alle 18.30: le probabili formazioni

Va a caccia della prima vittoria in campionato la Salernitana che questa sera (ore 18.30) affronta la Sampdoria allo stadio Arechi. Nicola deve fare i conti con le assenze di Ribery, Radovanovic, Bohinen e Lovato ma potrà contare sulla “fame” di Bonazzoli e Candreva, ex di turno che guideranno l'assalto ai blucerchiati. Il tecnico del cavalluccio marino ripartirà dal consueto 3-5-2. Il dubbio principale è legato al ruolo di playmaker: con Bohinen e Radovanovic ai box, toccherà ad uno tra Vilhena, Maggiore e Coulibaly il compito di dettare i tempi. Il primo sembra essere in vantaggio sull'ex Spezia. Candreva e Mazzocchi saranno i due esterni che dovranno supportare Bonazzoli e Dia. Davanti a Sepe, in attesa di Daniliuc (l'austriaco entro domani sarà a Salerno), giocheranno Bronn, Gyomber e Fazio che dovranno provare a confermare la solidità difensiva emersa nelle prime due uscite di campionato. Sugli spalti dell'Arechi sono attesi oltre 20mila tifosi, 500 dei quali in arrivo dalla Liguria.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Bonzzoli. A disposizione: Micai, Fiorillo, Pirola, Jaroszynski, Bradaric, Motoc, Iervolino, Kristoffersen, Kastanos, Capezzi, Valencia, Botheim, Sambia. Allenatore: Nicola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Depaoli, Verre, Segovia, Quagliarella, Malagrida, Gabbiadini, Vieira. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia – assistenti: Moro e Garzelli. IV uomo: Feliciani. Var: La Penna/ Avar: Zufferli.