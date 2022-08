Salernitana: Veseli passa al Benevento, Kechrida vola in Grecia Prosegue il mercato in uscita del cavalluccio marino

Continua a muoversi il mercato in uscita della Salernitana. Dopo aver ufficializzato la cessione di Filippo D'Andrea al Cerignola e di Michele Cavion al Vicenza, il club granata ha chiuso altre due operazioni. Il difensore Frederic Veseli, tra i protagonisti della cavalcata in serie A, è passato a titolo definitivo al Benevento. Il calciatore ha già raggiunto il Sannio e risulta tra i convocati del match contro il Frosinone in programma questa sera. In giallorosso, presto, potrebbe raggiungerlo anche Simy che non avrebbe ancora sciolto le riserve nonostante l'accordo trovato tra Salernitana e Benevento. Intanto è ai saluti anche Wajdi Kerchrida, esterno destro che si trasferirà nel campionato greco di serie A. Il calciatore ha raggiunto un accordo di massima con l'Atromitos ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Nelle prossime ore il ds Morgan De Sanctis dovrà ancora lavorare per sfoltire la rosa: in uscita ci sono Galeotafiore (vicino al Cerignola), Mantovani, Sy, Kristoffersen, Vergani, Boultam e, probabilmente, Capezzi.