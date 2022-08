Salernitana-Sampdoria, la delusione di Giampaolo: "Partita incommentabile" L'allenatore blucerchiato: abbiamo dilapidato la credibilità conquistata nelle partite precedenti

Più possesso palla, duelli vinti e tiri. Ma le statistiche lasciano il tempo che trovano. Alla fine la Sampdoria ha rimediato quattro schiaffi all’Arechi. E la delusione di mister

Marco Giampaolo è evidente: “Abbiamo bucato la partita. Difficile anche commentare. Una squadra come la nostra - ha detto il mister blucerchiato - non può permettersi di sbagliare questo tipo di prestazioni”.

La Samp, oltretutto, era reduce da un ottimo punto conquistato contro la Juventus: “Sudore e fatica per creare un briciolo di credibilità in queste prime due giornate, e poi è bastato poco per perderla”, l’amarezza di Giampaolo.

“Dobbiamo fare mea culpa, una sconfitta pesante nel punteggio e non solo. Non riesco nemmeno a commentarla sul piano tecnico. Abbiamo concesso spazi, subìto l’ambiente…tutte cose che, sommate, ci hanno portato a prendere quattro goal. Pensavo e speravo che potessimo giocare una partita diversa”.

Le quattro sostituzioni al 60esimo sono l’emblema del tentativo di provare ad invertire la tendenza: “Avrei dovuto cambiarne 11… ma non credo sia necessaria un’analisi tecnica né tattica. Ora, ripeto, rimettiamo tutto in discussione. Le motivazioni sono fondamentali: se arrivi impreparato le partite le perdi e così è stato”, ha concluso Giampaolo.