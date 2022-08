FOTO e VIDEO. Salernitana, ecco Daniliuc: visite mediche per il difensore Quattordicesimo rinforzo per il cavalluccio marino che ora attende punta e centrocampista

La Salernitana si appresta ad ufficializzare il quattordicesimo colpo in entrata. In questi minuti Flavius Daniliuc, difensore austriaco 21enne, sta effettuando le visite mediche a Salerno. Il calciatore, atterrato intorno alla mezzanotte di ieri a Capodichino, ha raggiunto la città in nottata e questa mattina ha fatto tappa al Check up per i controlli di rito che precederanno la firma con la Salernitana. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Nizza per una cifra di 5 milioni di euro. Firmerà un quadriennale con il cavalluccio marino e sarà disponibile già per la sfida di giovedì a Bologna. Il ds Morgan De Sanctis, nonostante il forcing di Bologna e Atalanta, è riuscito a chiudere l'operazione, mettendo a disposizione di Davide Nicola un rinforzo di assoluto valore. Il 21enne si giocherà una maglia da titolare con Bronn, altro elemento arrivato in questa finestra di mercato e che insieme a Fazio e Gyomber ha dato subito solidità al pacchetto arretrato. In tre partite la Salernitana ha subito soltanto un gol contro la Roma, segno che l'intesa tra i calciatori granata ha già raggiunto un buon livello.

Intanto da oggi partirà il rush finale di calciomercato: De Sanctis è intenzionato a chiudere un rinforzo di spessore in attacco (Batshuayi e Piatek i profili sondati) e un altro a centrocampo (Da Riva o Bove) come alternativa a Bohinen.