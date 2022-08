Salernitana-Sampdoria, 9 parcheggiatori abusivi multati fuori lo stadio Arechi Intensificati i controlli: sono state elevate sanzioni per 769 euro

Controlli intensificati allo Stadio Arechi in occasione della partita Salernitana – Sampdoria. Verifiche per prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi, ed, in particolare, volte a contrastare l’odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Gli Agenti hanno provveduto a fermare, identificare ed allontanare 9 persone intente a svolgere attività di parcheggiatore senza averne titolo. Inoltre, sono state elevate sanzioni per 769 euro. La Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha avviato l’iter per valutare l’emissione del Foglio di via obbligatorio nonché l’irrogazione dell’Avviso Orale.