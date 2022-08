Salernitana, subito in campo per preparare il match di Bologna Ancora ai box Lovato, Ribery, Radovanovic e Bohinen

Nemmeno il tempo di gioire per il successo conquistato sulla Sampdoria che la Salernitana è subito tornata in campo per preparare il match di giovedì a Bologna. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica situazionale. L’allenamento è terminato con partite a pressione.

Bohinen, Lovato e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Radovanovic.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 18:00.