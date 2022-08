UFFICIALE. Salernitana, Kechrida passa a titolo definitivo all’Atromitos L'esterno destro saluta Salerno dopo un anno

Continua a muoversi il mercato in uscita della Salernitana. La società granata ha comunicato di «aver raggiunto l’accordo con l’Atromitos per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘95 Wajdi Kechrida». L'esterno destro, dunque, ripartirà dal campionato greco di serie A. Nei prossimi tre giorni il ds Morgan De Sanctis proverà a piazzare gli altri 6-7 calciatori che non rientrano nei piani tecnici di Davide Nicola. Di pari passo il dirigente granata proverà a chiudere almeno un altro rinforzo (un attaccante o un centrocampista) da mettere a disposizione dell'allenatore.