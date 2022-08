Salernitana, finalmente Piatek: il polacco è in arrivo Prestito con diritto di riscatto: firma e l'obiettivo di raggiungere subito Bologna

Il profilo più volte nelle dinamiche di mercato della sessione estiva di calciomercato in chiave Salernitana: il Cavalluccio Marino è pronto ad abbracciare Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco sarà un nuovo calciatore granata. Il classe '95, rientrato all'Hertha Berlino per fine prestito dalla Fiorentina, raggiungerà Salerno nelle prossime ore per le visite mediche e la firma e per iniziare la quarta avventura italiana dopo quelle con il Genoa, il Milan e i viola. L'operazione tra la Salernitana e il club della capitale tedesca è stata strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Piatek si inserisce in un reparto offensivo rigenerato dall'arrivo di Boulaye Dia, ma soprattutto dal poker firmato contro la Sampdoria con tre attaccanti a segno. Nel frattempo, l'obiettivo della punta è quello di viaggiare subito destinazione Bologna per vivere con i compagni di squadra la trasferta in terra felsinea con la gara in programma domani alle 20.45.