Bologna-Salernitana, granata a caccia del tris: le probabili formazioni Un solo dubbio per Nicola: ballottaggio Coulibaly-Kastanos

I colpi di mercato sono arrivati con 24 ore di anticipo rispetto al gong. E così, nell'ultimo giorno di trattative, la Salernitana potrà concentrarsi soltanto sulle operazioni in uscita. Lo sguardo dei tifosi, però, è proiettato soprattutto alle vicende di campo: alle 20.45 i granata scenderanno in campo allo stadio Dall'Ara dove affronteranno il Bologna.

Pochi i dubbi di formazione per Davide Nicola che riconfermerà in blocco l'unidici che ha battuto la Sampdoria. Candreva stringerà i denti nonostante la botta alla caviglia subita; Coulibaly dovrebbe far staffetta con Kastanos. Per il resto nessuna novità. La coppia d'attacco sarà composta da Bonazzoli e Dia, mentre Maggiore detterà i tempi in mediana con Vilhena e Mazzocchi a completare il reparto. Davanti a Sepe ci sarà il terzetto formato da Gyomber, Fazio e Bronn. La Salernitana, spinta da 3mila tifosi, va a caccia del terzo risultato utile consecutivo.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Dominguez, Schouten, Aebischer, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Cambiaso, Mbaye, Moro, Ferguson, Soriano, Vignato, Sansone, Zirkzee, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Micai, Fiorillo, Bradaric, Motoc, Iervolino, Sambia, Kastanos, Capezzi, Valencia, Botheim, Kristoffersen. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: Raspollini e Schirru. IV uomo: Massa. Var: Di Paolo / AVar: Di Martino.