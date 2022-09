Offside: in diretta su Ottochannel il post-gara di Bologna-Salernitana Appuntamento alle 22.45 sul canale 16: i tifosi potranno intervenire in diretta

Dopo la schiacciante vittoria conquistata domenica contro la Sampdoria, la Salernitana va a caccia di continuità. Questa sera alle 20.45 i granata saranno di scena allo stadio Dall'Ara di Bologna per il quarto turno del campionato di serie A.

Al termine del match, come sempre, Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre), trasmetterà in diretta le voci dei protagonisti nel corso di Offside. A partire dalle 22.45 i commenti e l'analisi del match con Carmine Quaglia, Enrico Scapaticci in studio e Filippo Notari in collegamento Skype. I tifosi potranno intervenire in diretta nel corso della puntata, chiamando al numero verde gratuito 800 919 002: sarà possibile commentare la prestazione dei granata ed interagire con lo studio.

Sarà possibile seguire OffSide serie A anche in streaming su OttoChannel.tv