Salernitana, Piatek si presenta: «All'Arechi c'è un'atmosfera incredibile» «Voglio fare bene con i granata anche per conquistare una convocazione ai Mondiali»

Giovedì sera a Bologna ha avuto un assaggio della passione dei tifosi granata. Entusiasmo che Krzysztof Piatek, neo attaccante della Salernitana, toccherà con mano lunedì quando all'Arechi arriverà l'Empoli. Un appuntamento messo nel mirino dal "pistolero" che oggi ha svolto il suo primo giorno in città da calciatore granata. «Sono molto carico, molto contento di essere qui. Possiamo fare grandi cose insieme», ha detto Piatek ai canali ufficiali del club. «Ho tanta esperienza in serie A, voglio fare gol come sempre. Spero di farne tanti con la maglia della Salernitana. Abbiamo giocato molto bene contro il Bologna, abbiamo avuto diverse occasioni, 1-1 è un grande punto che ci permette di guardare avanti e pensare alle prossime partite. I 5 punti dopo quattro partite dicono che siamo più forti dell'anno scorso. Ma possiamo fare meglio ancora». L'esperienza in granata potrebbe rappresentare un trampolino di (ri)lancio per Piatek che spera di conquistare anche una convocazione per i prossimi Mondiali. «Devo e voglio giocare bene con la Salernitana anche per giocare con la Nazionale il Mondiale», ha detto il calciatore che ha ricordato anche l'atmosfera vissuta un anno fa all'Arechi con la maglia della Fiorentina. «Abbiamo giocato con la Fiorentina qui l'anno scorso, veramente un'atmosfera incredibile. Voglio vedere questa atmosfera lunedì allo stadio contro l'Empoli».