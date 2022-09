Salernitana, in arrivo fondi dalla Regione per i tornelli dello stadio Arechi Saranno utilizzati anche per l'installazione in Curva Nord

Potrebbero arrivare presto importanti novità per lo stadio Arechi e, in particolare, per i tornelli del settore Curva Nord. La Regione Campania ha, infatti, stanziato 9 milioni di euro per gli impianti sportivi campani. Parte di queste risorse saranno destinate allo stadio Arechi, sia per l'adeguamento dei software dei tornelli degli altri settori che per l'installazione dei tornelli in Curva Nord. Non è ancora chiaro quante risorse andranno all'impianto di via Allende. Prossimamente sarà emesso un bando con il Comune di Salerno che dovrà aderire e fare richiesta di finanziamento.

«La Giunta - si legge in una nota diramata da Palazzo Santa Lucia - ha deliberato di impegnare ulteriori risorse – complessivamente 9 milioni di euro, residuo del fondo destinato alle Universiadi - destinandole a necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi della regione.

L’investimento consentirà - come da segnalazione della Questura - anche di rispondere alla necessità di garantire ulteriormente l'ordine pubblico e la sicurezza allo stadio Arechi di Salerno, con l'adeguamento dei tornelli».