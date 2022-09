Salernitana-Empoli, prima in granata per Daniliuc e Piatek: i convocati Ancora ai box Radovanovic, Lovato, Ribery e Bohinen

Salernitana-Empoli in programma domani alle 18.30 sarà la prima in granata per Daniliuc e Piatek. Difensore e attaccante risultano tra i 24 convocati inseriti in lista da Davide Nicola. All'appello mancano gli infortunati Radovanovic, Lovato, Ribery e Bohinen. Fuori lista anche Micai, sostituito dall'under De Matteis. Per il resto nessuna novità: probabile che, alla luce dei tre impegni in appena otto giorni, il tecnico del cavalluccio marino possa cambiare qualcosa: Daniliuc potrebbe avere una chance dal 1' in difesa; in mediana tornerà titolare Candreva a destra; davanti Botheim dovrebbe far coppia con Dia.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Empoli.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.