Salernitana, all'Arechi arriva l'Empoli: Nicola vuole continuare a stupire Fischio d'inizio alle 18,30, sugli spalti la carica dei 20mila. Le probabili formazioni

La quinta partita in meno di un mese potrebbe rappresentare già un banco di prova per la Salernitana che alle 18.30 affronterà l'Empoli allo stadio Arechi. «Un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni», secondo l'allenatore dei campani Davide Nicola che ha chiesto ai suoi calciatori capacità nell'interpretazione del gioco e nella gestione del ritmo partita.

Rispetto al match pareggiato a Bologna, la Salernitana potrà contare anche su Daniliuc e Piatek, ultimi due colpi del mercato estivo. Il difensore austriaco potrebbe avere anche una chance dal 1' nel terzetto difensivo, magari al posto di Gyomber. L'ex attaccante della Fiorentina, invece, potrebbe fare il suo esordio a partita in corso. Davanti avrà una chance Botheim accanto a Dia, con Bonazzoli che subentrerà a partita in corso. Per il resto non ci saranno novità. Maggiore agirà ancora una volta da play, Vilhena e Coulibaly saranno le mezzali, mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Mazzocchi. In difesa, come detto, potrebbe essere Daniliuc a completare il reparto con Bronn e Fazio.

Sugli spalti sono attesi circa 20mila spettatori: in prevendita sono stati venduti 8491 tagliandi a cui vanno aggiunti gli 8mila tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento.

SALERNITANA-EMPOLI

(stadio Arechi - ore 18.30)

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Botheim. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Bonazzoli, Piatek, Valencia. Allenatore: Nicola

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Ebuehi, Cacace, De Winter, Walukiewicz, Guarino, Grassi, Haas, Fazzini, Akpa Akpro, Pjaca. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Abisso di Palermo - assistenti: Lo Cicero e Pagliardini. IV uomo: Rutella. Var: Marini – AVar: Longo.