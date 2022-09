Nicola: peccato per il goal subìto, ma siamo al 4° risultato utile consecutivo L'allenatore della Salernitana analizza il 2-2 casalingo contro l'Empoli

Non gli sono piaciuti i "tempi di uscita nella prima pressione non sempre corretti, che ci hanno reso lenti anche nella fase di recupero", ma a guardare il bicchiere mezzo pieno per mister Davide Nicola il 2-2 contro l'Empoli è stato comunque "un test interessante per vedere alcuni miglioramenti nei meccanismi di gioco".

L'allenatore ha analizzato il pareggio casalingo contro l'Empoli: "Il pressing non sempre è stato giusto e quindi non siamo stati veloci a trovare il passaggio di scarico. Ma nel secondo tempo siamo migliorati molto in termini di qualità del gioco e velocità di palleggio e la partita è stata completamente diversa".

Nicola si è detto comunque soddisfatto per aver avuto "tutte le risposte che cercavo" e non ha nascosto un pizzico di rammarico: "Peccato per il goal subìto quando eravamo in controllo della partita. Siamo coscienti che stiamo lavorando bene. E' il quarto risultato utile consecutivo, bello vedere che la squadra gioca per vincere le partite. Il coraggio che abbiamo quest'anno credo sia un dato molto significativo".

Elogiata anche la capacità di resistere in un momento difficile, quando l'Empoli aveva il controllo del gioco, e a ribaltare il match al momento giusto.

"I ragazzi hanno volontà di apprendere, sono contento. Tutti hanno voglia di darci una mano, c'è chi ancora deve trovare la forma migliore ma è normale. Non si può avere tutto e subito".

Prossima partita, la trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus: "Sono curioso, dopo una settimana di lavoro, di vedere cosa sapremo fare in uno stadio e contro una squadra importante".

Ultime parole per Mazzocchi, autore di un'ottima prestazione: "Ha disputato una partita straordinaria non solo per quantità ma anche per qualità. Deve essere consapevole che può fare molti goal, ma magari senza togliersi la maglietta...", la battuta di Nicola.

E alla domanda se questo Mazzocchi possa essere da nazionale, l'allenatore della Salernitana ha risposto così: "Ma per me tutti i miei calciatori sono da nazionale".