Zanetti: contento per il pari, la Salernitana è una squadra forte L'allenatore dell'Empoli: bravi a restare in partita e a rimetterla in piedi

E' un Paolo Zanetti tutto sommato soddisfatto quello che si presenta nella sala stampa dell'Arechi per l'intervista post-partita.

"A livello caratteriale siamo rimasti in partita e bravi a rimetterla in piedi", ha detto. Anche perché in casa toscana ha esordito il terzo ragazzo della Primavera di questo campionato.

"Sono soddisfatto ma comunque resta un po' di amaro in bocca", il commento di Zanetti. "Forse ci è mancato un po' di coraggio, ma comunque non avremmo meritato di perderla".

L'allenatore empolese conferma le impressioni avute prima del match: "La Salernitana ha fatto un mercato importante ed ha alzato l'asticella come ribadito anche dai dirigenti. Del resto, se spendi certe cifre e compri campioni come Piatek...è normale che giocherà un campionato importante. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare".

Sui black out della sua squadra non si è detto preoccupato: "L'Empoli è cambiato tanto, il nostro è un gruppo in costruzione. Siamo a quattro pareggi, è vero che non abbiamo ancora vinto ma non perdere 4 match consecutivi in serie A significa tanto".

Parole al miele poi per Mazzocchi, fortemente voluto ai tempi del Venezia: "Con lui c'è una stima reciproca, a Venezia l'ho voluto a tutti i costi. Per me è un giocatore straordinario, da grande squadra".