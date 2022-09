Salernitana, riparte la preparazione: Nicola mette la Juventus nel mirino Ancora ai box Radovanovic, Ribery, Lovato e Bohinen

Non c'è un attimo di tregua in casa Salernitana. Nemmeno il tempo di metabolizzare il pari casalingo conquistato contro l'Empoli che, questa mattina, i granata sono tornati in campo per iniziare a preparare il match di domenica sera contro la Juventus. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica prima di essere impegnati con una partita. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 18.

Nessuna novità arriva dall'infermeria. Anche allo Stadium il tecnico del cavalluccio marino dovrà fare a meno di Bohinen e Lovato che, tuttavia sono sulla via del recupero. Servirà più tempo, invece, per rivedere in campo Radovanovic e Ribery. Nel frattempo, però, la Salernitana sta comunque prendendo forma, sia in termini di idee che di gioco di squadra. Un concetto rimarcato dal tecnico Davide Nicola nel post-gara dell'Arechi.