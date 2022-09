Stangata della Figc: squalificato per quattro mesi il vice di Davide Nicola Per il TFN Cacicia avrebbe svolto contemporaneamente due incarichi

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una squalifica di quattro mesi a Manuele Cacicia, vice di Davide Nicola. La decisione è stata presa ieri dalla sezione disciplinare del Tfn (presidente Pierpaolo Grasso, relatore Valeria Ciervo). La sanzione è arrivata a seguito del deferimento proposto dal procuratore federale lo scorso 8 luglio. Per la giustizia sportiva Cacicia avrebbe svolto il ruolo di allenatore per l'Academy Lucchese da novembre 2021 a febbraio 2022 senza regolare tesseramento. A febbraio scorso, tra l'altro, Cacicia aveva iniziato a collaborare con la Salernitana a seguito dell'esonero di Stefano Colantuono e del subentro in panchina di Davide Nicola. Il vice del tecnico piemontese, dunque, avrebbe svolto contemporaneamente due incarichi, cosa non consentita dai regolamenti. Insieme a lui sono state sanzionate l'Academy Lucchese (ammenda di mille euro) e Bruno Dianda (3 mesi di inibizione), presidente della società toscana. Il provvedimento, chiaramente, potrà essere impugnato.