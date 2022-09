Salernitana, prosegue la preparazione in vista della Juventus: in quattro ai box Nicola valuta le possibili modifiche da apportare all'undici titolare

Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con soluzioni offensive di gioco. Nicola in vista del match di domenica contro la Juventus allo Stadium potrebbe cambiare qualcosa: Daniliuc è in rampa di lancio per una maglia al centro della difesa; spera di avere una chance dal 1' anche Piatek che potrebbe far coppia con Dia.

Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ribery.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 18:00