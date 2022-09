Salernitana, settore giovanile: tutti gli appuntamenti del fine settimana Domani alle 15 esordio in campionato per la Primavera di Luca Fusco

Entra nel vivo anche l'attività del settore giovanile della Salernitana. Mentre la formazione Under 14 è impegnata a Ravenna per il Top Cup 2022, domani è previsto l'esordio in campionato della Primavera di Luca Fusco. Di seguito gli impegni del settore giovanile granata per il prossimo fine settimana.

Campionato Primavera 2 Girone B – 1^ Giornata

Sabato 10 Settembre 2022 Ore 15:00 – Campo “Volpe”, Salerno

Salernitana – Reggina

Campionato Under 17 Girone C – 2^ Giornata

Domenica 11 Settembre 2022 Ore 11:30 – Campo “Volpe”, Salerno

Salernitana – Benevento

Campionato Serie C Femminile – 1^ Giornata

Domenica 11 Settembre 2022 Ore 15:30 – Campo “Volpe”, Salerno

Salernitana – Frosinone