Juventus-Salernitana, assalto alla Vecchia Signora: 2mila cuori con i granata Nicola affida a Vilhena le chiavi della mediana, davanti tocca a Piatek con Dia

La Salernitana sogna di vivere una notte magica in casa della Juventus. Un sogno da vivere insieme agli oltre 2mila tifosi che questa sera gremiranno gli spalti dello Stadium e ad un'intera città che, a partire dalle 20,45, si fermerà per spingere i granata. Dopo quattro risultati utili consecutivi, il cavalluccio marino va a caccia della consacrazione. Un concetto ribadito anche alla vigilia da Davide Nicola che in terra piemontese proverà a giocare a viso aperto con la vecchia Signora.

Due le novità principali nell'undici titolare: davanti partirà dal 1' Piatek che affiancherà Dia. In difesa Daniliuc sarà il regista difensivo con Bronn e Fazio ai suoi fianchi. In mediana potrebbe essere Vilhena a ricoprire il ruolo di play con Maggiore e Coulibaly mezzali e Candreva e Mazzocchi sulle corsie esterne. La Juventus si schiererà con il consueto 4-4-2: Vlahovic e Milik comporranno il tandem offensivo mentre in difesa potrebbe essere Gatti ad affiancare Bonucci.

Juventus-Salernitana

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. A disposizione: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Cuadrado, Danilo, Miretti, Fagioli, Kean, Soulé. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradraic, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Iervolino, Kastanos, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti: Scarpa e Trinchieri). IV uomo: Sozza. Var: Banti/ AVar: Meli.