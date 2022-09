Juventus-Salernitana 2-2, Allegri: «Nicola sta facendo un grande lavoro» Il tecnico dei bianconeri: «Hanno fatto un'ottima partita, noi siamo stati polli»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato in sala stampa il 2-2 conquistato contro la Juventus:

Abbiamo fatto venti minuti molto bene, poi il gol ci ha trovato impreparati. È la prima volta che andavamo in svantaggio, la squadra non ha reagito bene. Per i venti minuti finali del primo tempo abbiamo gestito male la partita, abbiamo preso una ripartenza e loro hanno trovato il gol del 2-0. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, dispiace perché con una vittoria saremmo andati a due punti dalla vetta. Ma dobbiamo archiviare subito questa partita e pensare alla prossima.

La Salernitana ha fatto una buona partita, devo fare i complimenti al mio amico Davide che sta facendo un ottimo lavoro. Non siamo riusciti a fare gol, ci siamo un po’ imbalsamati. Nella ripresa abbiamo fatto cinquantina minuti bene ma non è bastato.

Io sono un allenatore che va in campo, c’è un arbitro che fischia e bisogna rispettare le decisioni. Io credo che il direttore di gara abbia diretto bene. Sull’episodio del gol non so. L’unica cosa, se mi consentono di dire, vorrei vedere se c’è un’immagine dove si vede se Candreva all'altezza della bandierina tiene in gioco o meno Bonucci. Ma non c’è.

Noi siamo stati polli alla fine del primo tempo, abbiamo preso ripartenze che non andavano prese. Poi con questo Var dall’inizio del campionato siamo un po’ sfortunati. Ma noi dobbiamo pensare a migliorare.