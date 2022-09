Juventus-Salernitana 2-2, Nicola: «Grande punto ma possiamo migliorare ancora» Il tecnico: «Abbiamo le qualità per rappresentare al meglio i nostri tifosi»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato in conferenza stampa il pari (2-2) conquistato in casa della Juventus:

Potevamo cercare di limitarli e togliergli spazio oppure sfruttare le nostre idee e vedere se riuscivamo a tenergli botta. Abbiamo scelto la seconda strada. Io sono contento della prova che abbiamo fatto. Sappiamo che dobbiamo migliorare alcune dinamiche, quando perdiamo il baricentro ad esempio.

La Juventus è una grande squadra, i nostri demeriti vanno divisi con i meriti degli avversari. Diventava difficile controllare il gioco in ampiezza. Abbiamo mancato forse l’ultimo passaggio in alcune situazioni che ci potevano permettere di segnare anche un altro gol. In ogni caso il punto di stasera è un grande punto perché dà merito alla prestazione dei ragazzi.

Io credo che ci siano le idee di un gruppo di lavoro. Non è solo una questione mia, la costruzione della squadra è passata per un’idea di gioco che si voleva imporre. Il presidente voleva costruire un percorso per la Salernitana. Credo che se restiamo uniti e non pecchiamo di presunzione, questa squadra ha le qualità per rappresentare i suoi tifosi.

Venerdì avremo una partita difficilissima. In questo campionato ci sono tante squadre che vogliono esprimere il loro gioco e quindi non c’è nulla di scontato.

Noi dobbiamo migliorare molte cose. Ma non solo noi. Anche Max lo ha detto della Juventus, non si può essere al massimo in questo momento. Noi dobbiamo imparare a gestire i ritmi di gioco senza rallentare la palla. Sono dettagli per cui i miglioramenti arrivano solo dopo ore e ore di duro lavoro. Pretendere di più significherebbe essere presuntuosi.

Se avessimo perso questa partita, ci sarei rimasto male. Ma non avrei sbagliato analisi. La squadra ha giocato, ha dimostrato personalità, crescita. Nel viaggio di ritorno avremo modo e tempo per vedere tutto ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato.

Daniliuc e Piatek lavorano con noi da otto giorni. per noi era fondamentale integrarli, non tutti sono sullo stesso livello di forma ma si può migliorare solo giocando. Mi sono piaciuti, credo possano fare di più e durare ancora di più.