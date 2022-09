Juventus-Salernitana, pioggia di squalifiche e multe: ecco le decisioni Mano pesante del giudice sportivo dopo il match dello Stadium

Oltre alle polemiche per il gol annullato a Milik, la partita Juventus-Salernitana ha dato un gran da fare al giudice sportivo che ha punito i comportamenti avuti dai tesserati delle due squadre dopo la rete del 3-2 bianconero.

La società bianconera è stata punita a titolo di responsabilità oggettiva con un'ammenda di 5mila euro per le offese rivolte al direttore di gara da un collaboratore non inserito in distinta. Fazio e Cuadrado sono stati fermati per un turno e dovranno pagare una multa di 5mila euro “per aver spinto ripetutamente un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine”. L'ex Roma, inoltre, ha ricevuto anche una multa da 1500 euro per le proteste nei confronti degli ufficiali di gara (sanzione aggravata perché capitano). Un turno di stop anche per Milik, espulso per essersi tolto la maglietta dopo il gol del 3-2 (doppia ammonizione). Mano pesante per Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero è stato fermato per un turno e dovrà pagare una multa di 15mila euro per le espressioni ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara. Squalifica di una giornata anche per il preparatore atletico della Salernitana, Marco Celia, entrato sul terreno di gioco per contestare una decisione arbitrale.

Venerdì all'Arechi, inoltre, non ci sarà in panchina nemmeno l'allenatore del Lecce, Marco Baroni che è stato squalificato per aver proferito un'espressione blasfema al termine della gara.