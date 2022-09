Salernitana-Lecce, varato il nuovo piano traffico: ecco tutte le misure All'Arechi ci saranno 20mila tifosi, dal Salento attesi 2000 sostenitori

Arriva una delle prime partite calde della stagione per l'Arechi: al Principe degli Stadi arriva il neopromosso Lecce. Un potenziale scontro salvezza (nonostante l'ottimo avvio dei granata che hanno conseguito 7 punti in 6 giornate, rimediando finora una sola sconfitta nella gara d'esordio con la Roma) e che vedrà la presenza massiccia della tifoseria salentina. Sono attesi circa 2.000 sostenitori dei giallorossi per quello che è il primo match "caldo", per via della rivalità tra le due tifoserie. Per l'occasione, è stato previsto un dispositivo di traffico ad hoc. Come preposto dall'ufficio Traffico e segnaletica del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni, per il giorno 16 settembre 2022, è prevista l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1) Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo - Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) - Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende - Via Dei Carrari - Via Prudenza - Via Fangarielli - Viale Pastore - Viale Giacumbi - Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite - Area di parcheggio antistante il complesso “The Space” – Area antistante Novotel

a) a far tempo dalle ore 8.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b) a far tempo dalle ore 15.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

2) Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo - Sovrappasso Via dei Carrari - Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi

a far tempo dalle ore 15.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti ;

3) dalle ore 17,30 fino alle ore 20.45 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente - oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

4) dalle ore 17,30 fino alle ore 20.45 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.

5) dalle ore 17,30 fino alle ore 20.45 è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

6) dalle ore 22.00 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria , i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

Sarà un importante banco di prova, in quanto per le partite casalinghe disputate finora il dispositivo di traffico non sembra aver funzionato particolarmente bene, considerando in particolar modo il deflusso dall'Arechi a fine incontro. Per lo scontro con i salentini si prevedono almeno 20.000 presenze.